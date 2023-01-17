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عربي-دولي

وزير الخارجية التركي: بحثنا مع إيران الملف السوري بشكل موسع

Lebanon 24
17-01-2023 | 10:10
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، إن الجانبين بحثا الملف السوري بشكل موسع.

وأضاف أنه أكد على احترام ودعم الوحدة السياسية والأراضي السورية، مشيرا إلى أنه ومنذ 11 عاما هناك أزمة دائرة هناك أدت للكثير من المشاكل.
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وصرح بأنه وفي إطار مسار أستانا نرى أنه يجب العمل على حل الكثير من المشاكل.

وأوضح في السياق أن هناك محادثات على مستوى وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، مضيفا أن أنقرة أبلغت إيران بالمحادثات التي تمت حتى الآن بين تركيا وسوريا، في إطار التنسيق بمسار  أستانا.

وأكد أن التعاون والتنسيق مع إيران متواصل في إطار مسار أستانا، وأن أنقرة لديها رغبة مشتركة في تفعيل المسار السياسي، وعمل اللجنة الدستورية، وغيرها من الخطوات في سوريا لإرساء الاستقرار. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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