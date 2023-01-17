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وصول طائرات "أواكس" تابعة لـ"الناتو" من ألمانيا إلى رومانيا

Lebanon 24
17-01-2023 | 13:30
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أعلن وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، أن ثلاث طائرات الإنذار المبكر "أواكس" AWACS، وصلت إلى بوخارست قادمة من ألمانيا لمراقبة الجناح الشرقي لحلف "الناتو".

وقال تيلفار للصحفيين: "وصلت طائرات "أواكس" إلى بوخارست ومن هناك ستنقل المعلومات إلى حلف "الناتو" بشأن أي تحركات تكتيكية وعملية على حدود الحلف".
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وأشار إلى أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن "الناتو" سيرصد العمليات العسكرية على الجناح الشرقي بمساعدة طائرات "أواكس".

وذكر "الناتو" في وقت سابق أنه يعتزم نقل الطائرات من ألمانيا إلى رومانيا في 17 كانون الثاني لمراقبة "النشاط العسكري الروسي". (روسيا اليوم)  
المصدر: روسيا اليوم
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