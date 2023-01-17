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من هو وزير الدفاع الألماني الجديد؟

Lebanon 24
17-01-2023 | 14:30
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع في أعقاب استقالة كريستين لامبرخت التي تعرضت لانتقادات شديدة.
وبيستوريوس هو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، وعمل وزيرا للداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى منذ عام 2013.
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وقال شولتس في بيان مكتوب: "بيستريوس سياسي محنك لديه خبرات إدارية، شارك في السياسة الأمنية لسنوات، وبكفاءته وحزمه وقلبه الكبير، هو الشخص المناسب تحديدا لقيادة الجيش الألماني خلال هذه الحقبة من التغييرات".
ومن المقرر أن يتسلم بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما أوراق تعيينه من الرئيس الألماني فالتر شتاينماير ويؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، يوم الخميس المقبل. (سبوتنيك)
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