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عربي-دولي

سياسي أوكراني: الاستخبارات الأوكرانية مشلولة ولا تؤدي مهامها

Lebanon 24
17-01-2023 | 15:30
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كشف أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الاستخبارات الأوكرانية لم تتمكن من تحذير الرئيس فلاديمير زيلينسكي من القصف الصاروخي الروسي الجديد.

وقال: "المخابرات لم تقدم تقريرا بأي شيء. أين مديرية المخابرات الرئيسية، أين رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف. لم يكن عندهم علم حول التحضير لهجوم صاروخي، وأن الصواريخ ستصل بسهولة إلى مدينة كييف ولفوف ولوتسك وجيتومير وروفنو".
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وأشار إلى أن المسؤولين والحكومة يبذلون قصارى جهدهم لتحويل انتباه السكان عن الضربات على مقاطعة ومدينة كييف ومرافق الطاقة الحيوية.

وتابع: "إنهم خارج النظام. وعمليا فإن النظام بالكاد صامد الآن. وإذا بدأ الصقيع، سينهار كل شيء تماما". (روسيا اليوم) 
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