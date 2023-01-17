Advertisement

إقتصاد

برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تتخذ خطوة وصفت بأنها "نقلة نوعية"

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1029668-638095780192507041.jpg
Doc-P-1029668-638095780192507041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر مجلس الوزراء السعودي تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى "هيئة عامة للأمن الغذائي"، ووافق على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

جاء ذلك في جلسة عقدها اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
Advertisement

وحول تلك الخطوة نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للأمن الغذائي" عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل "مؤسسة الحبوب إلى هيئة للأمن الغذائي، "ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
 
ووصف الفضلي القرار بأنه "نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي"، وأوضح أن "هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة". (روسيا اليوم) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-01-17
18:00 | 2023-01-17
17:30 | 2023-01-17
17:00 | 2023-01-17
16:30 | 2023-01-17
16:27 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website