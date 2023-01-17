البنتاغون: قوات أوكرانية وصلت الولايات المتحدة للتدريب على "باتريوت"

Advertisement

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الثلاثاء، أن عناصر من القوات الأوكرانية وصلوا إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة، للتدرب على منظومة باتريوت التي تعهدت واشنطن بمنحها لكييف.وقال رايدر، إن "نحو 100 عنصر من القوات الأوكرانية وصلوا إلى قاعدة فورت سيل في أوكلاهوما، حيث بدأوا فيها في التدريب على منظومة باتريوت".وأعلنت واشنطن نهاية العام الماضي، أنها سترسل منظومة "باتريوت" إلى أوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة الهجمات الجوية الروسية المتواصلة، في انتصار كبير لكييف التي طلبت من الولايات المتحدة مرارا الحصول على هذه المنظومة.وكشف رايدر، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سيلتقي نظيره الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، الخميس في برلين قبل يوم من ترأسه لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين.ومن المقرر أن يستضيف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حلفاء في القاعدة الجوية بألمانيا، الجمعة، لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا. ومن المرجح أن يكون هذا الاجتماع واحدا من أهم التحولات في المساعدات الغربية حتى الآن.ويأتي اجتماع أوستن ببيستوريوس، في ظل غوض بشأن موقف وزير الدفاع الألماني من منح دبابات ألمانية لكييف التي تقول إن أسطولا من الدبابات القتالية الغربية سيعطي قواتها قوة عسكرية متنقلة لطرد القوات الروسية في معارك حاسمة خلال عام 2023. (الحرة)