Advertisement

عربي-دولي

"طالبان" تثير الجدل من جديد.. أمر بتغطية رؤوس "دمى" ملابس النساء! (صور)

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1029738-638095950846596534.jpeg
Doc-P-1029738-638095950846596534.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت مصادر إعلامية أفغانية، اليوم، أمراً أصدرته حكومة طالبان لأصحاب متاجر الملابس النسائية بضرورة تغطية رؤوس الموديلات البلاستيكية أو ما يعرف بـ"دمى" عرض الملابس.


وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز" المستقلة، إن "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان أمرت متاجر الملابس النسائية في عموم البلاد بتغطية رؤوس العارضات والموديلات البلاستيكية في المحال التجارية".
Advertisement


ووفق الوكالة فإن "طالبان تعهدت بإغلاق المحال المخالفة وفرض غرامات مالية على المالكين حال عدم الالتزام بالقرار الجديد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-01-17
18:00 | 2023-01-17
17:30 | 2023-01-17
17:00 | 2023-01-17
16:59 | 2023-01-17
16:30 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website