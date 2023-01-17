"طالبان" تثير الجدل من جديد.. أمر بتغطية رؤوس "دمى" ملابس النساء! (صور)

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نقلت مصادر إعلامية أفغانية، اليوم، أمراً أصدرته حكومة طالبان لأصحاب متاجر الملابس النسائية بضرورة تغطية رؤوس الموديلات البلاستيكية أو ما يعرف بـ"دمى" عرض الملابس.وقالت وكالة أنباء "هرات نيوز" المستقلة، إن "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان أمرت متاجر الملابس النسائية في عموم البلاد بتغطية رؤوس العارضات والموديلات البلاستيكية في المحال التجارية".ووفق الوكالة فإن "طالبان تعهدت بإغلاق المحال المخالفة وفرض غرامات مالية على المالكين حال عدم الالتزام بالقرار الجديد".