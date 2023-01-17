محادثات سعودية حوثية لإنهاء الحرب بخطة مرحلية

غداة اختتام وفد عماني زيارة استمرت 3 أيام لصنعاء، عقد خلالها مناقشات مع قادة حركة أنصار الله المتمردة بشأن جهود إنهاء الأزمة اليمنية، كشف مسؤولون يمنيون وسعوديون وآخرون في الأمم المتحدة، أمس، عن إعادة السعودية والحوثيين إحياء المحادثات بينهم، على أمل تعزيز وقف إطلاق النار غير الرسمي المستمر منذ أكثر من 9 أشهر، ووضع مسار للتفاوض لإنهاء الحرب عبر خطة مرحلية طرحتها الرياض.

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وقال مسؤول في الأمم المتحدة، لوكالة "أسوشيتد برس": "إنها فرصة لإنهاء الحرب، إذا تفاوضوا بحسن نية وضمت المحادثات أطرافا يمنية أخرى"، مضيفا أن "خريطة الرياض المرحلية للتسوية حظيت بتأييد الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأشار المسؤول إلى أن "التحالف الذي تقوده المملكة قدم في الخريطة عددا من الوعود الرئيسية، بينها إعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف الحصار المفروض على مدينة الحديدة".

وتحدّث دبلوماسي سعودي عن طلب بلاده من الصين وروسيا الضغط على إيران والحوثيين لتجنب التصعيد، مضيفا أن "طهران التي أطلعت الحوثيين والعمانيين بانتظام على المحادثات، أيدت حتى الآن الهدنة غير المعلنة. وفي حين قال مسؤول حوثي مشارك في المحادثات إن جماعته لم تقبل أجزاء من المقترح، وإن السعوديين وعدوا بسداد جميع الرواتب".

وشدّد الدبلوماسي السعودي على أن "سداد رواتب العسكريين مشروط بقبول الحوثيين ضمانات أمنية، بينها إنشاء منطقة عازلة مع المناطق الخاضعة للجماعة المدعومة من إيران على طول الحدود اليمنية السعودية".

وأضاف الدبلوماسي السعودي أنه "يجب على الحوثيين أيضا رفع حصارهم عن تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، موضحا أن الرياض تريد من الحوثيين الالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى".



