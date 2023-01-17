ترامب يستهلّ فعاليات حملته للانتخابات الرئاسية في 2024 من ساوث كارولينا

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أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أمس الثلاثاء أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 شباط في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا، إحدى ولايات التصويت المبكر، لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر.وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.