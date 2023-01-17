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عربي-دولي

مفوضة روسية تنفي الحديث عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا

Lebanon 24
17-01-2023 | 23:30
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قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى.

كان مسؤول تركي قال، الاثنين، إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم.
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وكتبت موسكالكوفا عبر تيليجرام: "خلال مفاوضاتي مع دميترو لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات، وأؤكد دائماً أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".

وأضافت "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلاً".
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