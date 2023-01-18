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ترامب: هذا هو موعد ومكان بدء حملتي لانتخابات الرئاسة 2024

Lebanon 24
18-01-2023 | 01:00
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أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الثلاثاء، موعد ومكان بدء حملة الرئيس الأميركي السابق للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2024.

وقالت الحملة إن ترامب سيظهر أمام الجمهور في 28 كانون الثاني الجاري، في إطار مسعاه لخوض الانتخابات المقبلة، وذلك في ساوث كارولينا، إحدى ولايات التصويت المبكر.
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وأفاد إعلان الحملة أنه "من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب والحاكم هنري مكماستر".

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه، منذ كشف ترامب نيته الترشح في نوفمبر الماضي.

وتتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير، باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.
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