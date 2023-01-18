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هولندا تعلن عزمها دعم "باتريوت" في أوكرانيا

Lebanon 24
18-01-2023 | 01:30
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أعلنت هولندا،  عزمها المشاركة في الجهود الألمانية والأميركية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز "باتريوت"، منددة بالقصف الروسي "المروع" الذي استهدف مبنى سكنيا في دنيبرو.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقاء في البيت الأبيض: "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت".
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وتمتلك هولندا أنظمة "باتريوت" أميركية الصنع التي تستخدم لإسقاط الصواريخ، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان روته يقصد إرسال بطارية "باتريوت" إلى أوكرانيا أو مجرد دعم لوجستي.

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