كليفرلي يجري زيارة للولايات المتحدة وكندا.. وتعهدات جديدة لأوكرانيا

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أكدت بريطانيا والولايات المتحدة عزمهما على مواصلة تزويد أوكرانيا "بكل ما تحتاجه من أسلحة"، لمواجهة الهجوم العسكري الروسي الذي يقترب من دخول شهره الثاني عشر.وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد بواشنطن، أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستزود كييف بالأسحة الثقيلة والعتاد، بما يشمل المدفعية والأسلحة المزودة بالرؤية الليلية.كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تهدف من تزويد أوكرانيا بالسلاح إلى "جعلها قادرة على الانخراط في عملية التفاوض".ويجرب كليفرلي زيارة إلى الولايات المتحدة وكندا، لتنسيق المواقف حيال الوضع في أوكرانيا.