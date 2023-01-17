Advertisement

عربي-دولي

لن تصدقوا ماذا فعلن.. مضيفات طيران حاولن تهريب هذه السلعة وهكذا تم ضبطهن! (صور)

Lebanon 24
17-01-2023 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1029797-638096226889821116.png
Doc-P-1029797-638096226889821116.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لجأ أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية بتهريب البصل، بعدما ارتفعت أسعاره في الفلبين لتتجاوز أسعار الدجاج ولحم البقر. إلا أن أمرهم انكشف وأحيل 10 منهم للتحقيق.

 

وأشارت تقارير إعلامية في الفلبين إلى أن طاقميْ رحلتي الرياض - مانيلا، ودبي - مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعدما حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليوغراما من البصل، و10 كيلو غرامات من الليمون.

 

وذكرت المعلومات أنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري.

 

Advertisement
 
 
 

هذا، وأعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية في 10 كانون الثاني 2023، لدى 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني من دبي والرياض.

 

وقامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.

 

وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر "استيرادا منظما"، تصريحا مسبقا أو تصريحا من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية.

 

وقال البيان إن المضيفات يخضعن لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات. (العربية)

 

 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-18
07:15 | 2023-01-18
07:00 | 2023-01-18
06:30 | 2023-01-18
06:00 | 2023-01-18
05:30 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website