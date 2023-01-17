لن تصدقوا ماذا فعلن.. مضيفات طيران حاولن تهريب هذه السلعة وهكذا تم ضبطهن! (صور)

لجأ أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية بتهريب البصل، بعدما ارتفعت أسعاره في الفلبين لتتجاوز أسعار الدجاج ولحم البقر. إلا أن أمرهم انكشف وأحيل 10 منهم للتحقيق.

وأشارت تقارير إعلامية في الفلبين إلى أن طاقميْ رحلتي الرياض - مانيلا، ودبي - مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعدما حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليوغراما من البصل، و10 كيلو غرامات من الليمون.

وذكرت المعلومات أنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري.

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هذا، وأعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية في 10 كانون الثاني 2023، لدى 10 مضيفات طيران مستوردة بشكل غير قانوني من دبي والرياض.

وقامت الجمارك بإجراء فحوصات يدوية لأمتعتهن بعد فحص الأشعة السينية، الذي كشف عن منتجات زراعية مختلفة، مثل البصل والفواكه، دون الحصول على تصاريح الاستيراد الصحية والصحة النباتية اللازمة.

وبموجب قانون التحديث الجمركي والتعريفات، يتطلب استيراد المنتجات النباتية التي تعتبر "استيرادا منظما"، تصريحا مسبقا أو تصريحا من الوكالة الحكومية التنظيمية المعنية.

وقال البيان إن المضيفات يخضعن لمزيد من التحقيقات بتهمة الاستيراد غير المشروع المزعوم، المخالف لقانون التحديث الجمركي والتعريفات الجمركية، والمرسوم الرئاسي 1433، وقانون الحجر الصحي للمزروعات. (العربية)