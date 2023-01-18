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عربي-دولي

عن 99 عاماً: كيسنجر يتراجع عن "موقفه المثير" بشأن أوكرانيا.. هذا ما قاله

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:30
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أعلن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، أمس الثلاثاء، أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أظهر أنه لم يعد هناك من مبرر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت إليها كييف.

 

وكان كيسنجر (99 عاما) والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.

 

ورأى وزير الخارجية الأميركي السابق خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون "نتيجة ملائمة".

 

وقال: "قبل هذه الحرب، كنت معارضا لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لأنني كنت أخشى أن تتسبب بالضبط بالعملية التي نشهدها الآن".

 

وأضاف وقد ظهرت في خلفية الشاشة صورة للرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون الذي عمل في إدارته: "الآن وقد وصلت هذه العملية إلى هذا المستوى، فإن فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد ذات جدوى".

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بأنها بمثابة تهديد، وذلك في معرض تبريره لاجتياح الدولة الجارة في 24 فبراير العام الماضي.

 

وحذر كيسنجر في مقالة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "ذا سبكتايتر" البريطانية المحافظة من أن النزاع في أوكرانيا له أوجه تشابه مع عام 1914 عندما انزلقت القوى الكبرى دون قصد إلى حرب عالمية.

 

ودعا في مقالته إلى وقف لإطلاق النار تنسحب بموجبه روسيا إلى خطوط ما قبل الاجتياح ولكن ليس أبعد، بحيث تبقى في شرق أوكرانيا وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، مع إخضاع هذه الأراضي لعملية تفاوضية لاحقة.

 

وفي دافوس، أشار كيسنجر إلى أنه من المهم "منع الحرب من أن تصبح حربا ضد روسيا نفسها" وأيضا "إعطاء روسيا فرصة للانضمام مجددا إلى النظام الدولي". (سكاي نيوز)

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