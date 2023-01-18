صحيفة تكشف: واشنطن نقلت من مستودعات بإسرائيل قذائف إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الولايات المتحدة اتفقت في العام الماضي مع إسرائيل حول توريد ذخيرة مدفعية من عيار 155 مم إلى أوكرانيا من مستودعات أميركية في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الصفقة تتضمن نقل 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وتم شحن نصفها بالفعل إلى أوروبا ومن المتوقع تسليمها إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وتتم عمليات التسليم من المستودعات الأميركية التي تم إنشاؤها في إسرائيل بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 لاستخدامها من قبل الجيش الأمريكي في النزاعات بالشرق الأوسط.

ونوهت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي تمكن مرات عديدة من الوصول إلى مخزونات الأسلحة التي بعهدة القيادة المركزية الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة عارضت في البداية، شحن هذه الذخيرة من المستودعات الأميركية، بما في ذلك لخشيتها من رد فعل سلبي محتمل من جانب روسيا. لكن بعد طلب رسمي من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد على الصفقة "من أجل تجنب التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة".

وترافق ذلك بتعهد أميركي بتجديد المخزونات في المستودعات في إسرائيل، وكذلك تنظيم إمداد فوري بهذه الذخيرة في حال الضرورة الملحة.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحيفة، إن الولايات المتحدة لن تكشف أي تفاصيل عن طرق توريد هذه الذخيرة. (روسيا اليوم)