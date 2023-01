مبنى يحترق وأشخاص يصرخون.. فيديو يظهر اللحظات الأولى لحادثة مقتل وزير الداخلية الأوكراني

انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أظهرت مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة. ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في شباط الماضي.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.



— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 18, 2023

A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

ولفتت الشرطة إلى دخول 22 جريحًا، بينهم 10 أطفال، المستشفى.

وتقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شمال شرق كييف.

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا". (سكاي نيوز)