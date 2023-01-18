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عربي-دولي

شريف: خضنا 3 حروب ضد الهند ولكنها أوصلتنا إلى المزيد من الفقر

Lebanon 24
18-01-2023 | 05:08
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اكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن زيارته للإمارات العربية المتحدة هي من أنجحِ الزيارات التي قام بها، ونوّه بالتقديمات التي منحها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان.
وعن العلاقات مع السعودية قال في مقابلة خاصة مع الاعلامية ليال الاختيار عبر قناة "العربية": إنها علاقة أخوة فريدة من نوعها وقائمة منذ قرون، وأثنى على دور دول الخليج في دعم باكستان لتذليل المصاعب والمحن التي واجهتها.
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وعن الخلافات الباكستانية مع الهند قال: خضنا 3 حروب ضد الهند، ولكنها أوصلتنا إلى المزيد من الفقر والبطالة والبؤس ونود العيش بسلام مع جارتنا.
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كشف أنه طلب من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن يجمع الطرفين الباكستاني والهندي على طاولة محادثات لحل المشاكل الأساس العالقة بينهما.
ودعا رئيس وزراء باكستان أبناء شعبه إلى أن يتخذوا من السعودية والإمارات نموذجين في الريادة والنجاح.
 
 
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