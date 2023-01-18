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الأردن: مجلس النواب يفصل أحد نوابه بسبب رسالة إلى محمد بن سلمان

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:00
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قرر مجلس النواب الأردني فصل النائب محمد الفايز بعد أن كان وجه رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يطالبه بها بوقف دعم الأردن ماليا، لأن الأموال "تذهب إلى جيوب الفاسدين"، على حد تعبيره.
 
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، فصل النائب، محمد الفايز".
وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.
 
ووفقاً للوكالة، فإن قرار اللجنة القانونية جاء بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها".
وكان النائب المفصول، محمد الفايز، قد وجه في شهر كانون الثاني الماضي رسالة عبر السفارة السعودية في عمّان إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يطالبه فيها بوقف تقديم المساعدات المالية إلى الأردن بحجة سرقتها من قبل من أسماهم برؤوس الفساد في البلاد.
وقال الفايز في منشور على "فيسبوك" أرفقه بالرسالة حينها إن "الأردنيين على مر التاريخ رأس مالهم كرامتهم وعزتهم خط أحمر. لسنا بحاجة لأموالكم  مساعدتكم فهي هبات تصرف على زمرة من الفاسدين وتذهب لملاذات آمنة خارج الوطن، والأردنيين منها براء". (الحرة)
 
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