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أوكرانيا تكشف: هذه كانت وجهة مروحية وزير الداخلية الأوكراني قبل تحطمها!

Lebanon 24
18-01-2023 | 06:30
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقل، كانت متجهة إلى الجبهة.
 
 
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واوضح نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو أن "هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك". مضيفاً: "كان وزير الداخلية ذاهبا إلى هناك".
ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن مقتل موناستيرسكي ومسؤولين كبار آخرين في تحطم مروحية قرب كييف هو "خسارة كبيرة للبلد الذي تمزّقه الحرب".
وبحسب رويترز، فإن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، سيكون المسؤول عن الشرطة والأمن داخل أوكرانيا.
 
وقُتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية. (الحرة)

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