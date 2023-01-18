هل من طريق لتحقيق نصر روسي دائم؟

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لقد سار غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا بشكل خاطئ. لكن روسيا تظل دولة ضخمة، بموارد وفيرة وحكومة قاسية.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "تعتقد أجهزة المخابرات الأوكرانية أن المزيد من حملات التجنيد الإجباري قد تسمح لروسيا بنشر جيش قوامه مليوني فرد لشن هجوم متجدد في وقت لاحق من هذا العام. وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا من أن موسكو قد تقوم قريبًا بمحاولة جديدة للاستيلاء على كييف. لكن حتى الاختراق في ساحة المعركة لا يمكن أن يحقق لروسيا نصرًا دائمًا. فتخيل أن قوات بوتين حققت نوعًا من المعجزة، وهزمت أوكرانيا وأطاحت بحكومة زيلينسكي. ماذا بعد ذلك؟"وتابعت الصحيفة: "والحقيقة هي أن روسيا الجريحة والمعزولة ستعلق بعد ذلك في حرب عصابات لعقود. كما وأن القوات المحتلة أو الحكومة المتعاونة في كييف ستتعرض لهجوم مستمر. "النصر" من شأنه أن يدفع روسيا إلى كارثة طويلة الأمد. لا يزال بوتين وحلفاؤه يشعرون بالراحة من التاريخ. عانت روسيا من هزائم مروعة على يد نابليون وهتلر - لكنها انتصرت في النهاية. لكن تلك الحروب كانت دفاعية. مع العلم أنه ليس لديهم مكان يتراجعون فيه، قاتل الروس حتى النهاية المريرة. هذه المرة الأوكرانيون هم الذين يدافعون عن وطنهم".وأضافت الصحيفة: "في الحروب الكبرى السابقة، كانت روسيا أيضًا جزءًا من تحالف أوروبي أكبر. لكن الآن، كما لاحظ ديمتري ترينين، الاستراتيجي المؤيد للكرملين، في مقال حديث: "لأول مرة في تاريخ روسيا، ليس لموسكو أي حلفاء في الغرب". في الواقع، يمتد التحالف المناهض لروسيا إلى ما وراء أوروبا. وأضاف: "وصلت درجة التماسك بين البلدان الناطقة بالإنكليزية وأوروبا والحلفاء الآسيويين حول الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة من قبل". في هذا الوضع الجديد، تُترك روسيا تتطلع إلى آسيا وأفريقيا بحثًا عن أصدقاء. يشعر الكرملين ببعض الراحة في حقيقة أن الدول الرائدة في "الجنوب العالمي" - مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا - لم تنضم إلى جهود العقوبات الدولية التي تستهدف روسيا. لكن، باستثناء إيران، لم تقدم هذه الدول دعمًا عسكريًا لروسيا يضاهي الأسلحة الغربية التي تتدفق إلى أوكرانيا".إعادة توجيه الاقتصاد الروسيوبحسب الصحيفة فإن " الاعتماد على الجنوب العالمي ينطوي على إعادة توجيه الاقتصاد الروسي، الذي تم بناؤه خلال الثلاثين عامًا الماضية أساسًا على صادرات الطاقة إلى أوروبا. كما تعتمد روسيا الآن بشكل خطير على الصين. كيف أوقع بوتين بلاده في هذه الفوضى؟ تكمن جذور المشكلة في إخفاقه في قبول فقدان مكانة القوة العظمى، وهو أمر واجهته دول أوروبية أخرى بالفعل. إن النظام الأوروبي الذي ينظر إليه بوتين بالحنين إلى الماضي بني حول التنافس بين القوى العظمى. غير قادر على فهم نظام جديد، انتهى الأمر ببوتين إلى عزل روسيا عن القارة الأوروبية بأكملها. وكما تقول أنجيلا ستينت من جامعة جورج تاون، "أغلق بوتين النافذة على أوروبا التي فتحها بطرس الأكبر" في القرن الثامن عشر".وتابعت الصحيفة: "إذا كان بوتين على استعداد لقبول أن روسيا كانت بشكل دائم في المستوى الأدنى من القوى العظمى، لكانت هناك فرص لفن الحكم الروسي للعب دور قوة وسطى متوازنة. عوضاً عن ذلك، بالغ بوتين في الوصول إلى أوكرانيا. والنتيجة المثيرة للسخرية هي أنه من المرجح أن تخرج روسيا من هذه الحرب وقد تضاءلت قوتها العالمية بشكل أكبر. ويجادل ترينين بأنه "على الرغم من وجود مسار نظري للاستسلام" بالنسبة لروسيا، فإن هذا الخيار غير مقبول لأنه قد ينطوي على "كارثة وطنية وفوضى محتملة وفقدان غير مشروط للسيادة"."وأضافت الصحيفة: "إن الخوف من هذه النتيجة يقود ترينين إلى استنتاج أن روسيا ليس لديها خيار سوى القتال كـ"دولة محاربة، تدافع عن سيادتها وسلامتها"، على الرغم من أن هذا سيتطلب "تضحيات كبيرة" على مدى "سنوات عديدة". ويجادل ترينين بأن اتباع هذا المسار الدموي يتطلب "الوطنية غير المشروطة للنخبة". لكن هذا تعريف غريب للغاية للوطنية. أي روسي وطني يريد الاستمرار في إرسال مواطنيه إلى حتفهم في حرب عدوانية وحشية تجعل البلاد أفقر وأكثر عزلة وديكتاتورية وأكثر مكروهًا في كافة أنحاء العالم؟"وختمت الصحيفة: "الوطنيون الروس الحقيقيون هم أولئك الذين عقدوا العزم على إيقاف بوتين وحربه. فقط عندما يحدث ذلك، ستتاح لروسيا فرصة إعادة بناء وضعها الأخلاقي والاقتصادي والدولي".