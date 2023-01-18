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عربي-دولي
زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية قرب كييف "مأساة مروعة"
Lebanon 24
18-01-2023
|
07:30
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني "مأساة مروعة".
وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف".
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وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في وقت سابق من اليوم أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة. (سكاي نيوز)
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