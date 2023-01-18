أردوغان يكشف عن تصنيع طائرة تركية جديدة دون طيار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الطائرات المسلحة من دون طيار.



وقال أردوغان إن "طائرات بيرقدار تي بي-2 (الطائرات التركية من دون طيار) حققت نجاحات كبيرة جداً، من قره باغ إلى ليبيا، ومن سوريا إلى أوكرانيا".

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وأضاف: "هناك نجاح جديد نسطره في هذا المجال، وهو طائرة كيزيل إيلما الحربية من دون طيار".



وأكد أردوغان أن "شركة بايراكتار لم تحصل على أي أموال دعم من الحكومة، وتنجز كلّ مشاريعها بمصادرها الخاصة".



وأضاف: "خصوصية شركة بيرقدار، وما يميزها، هو أنها تنجز كل مشاريعها بالصناعات الدفاعية والعسكرية، برأسمالها الخاص، ولهذا هي تستحق كل الدعم". (روسيا اليوم)