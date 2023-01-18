Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يكشف عن تصنيع طائرة تركية جديدة دون طيار

Lebanon 24
18-01-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1029927-638096478298919261.jpg
Doc-P-1029927-638096478298919261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك 8 شركات تعمل في مجال تصنيع الطائرات المسلحة من دون طيار.

وقال أردوغان إن "طائرات بيرقدار تي بي-2 (الطائرات التركية من دون طيار) حققت نجاحات كبيرة جداً، من قره باغ إلى ليبيا، ومن سوريا إلى أوكرانيا".
Advertisement
 
 
وأضاف: "هناك نجاح جديد نسطره في هذا المجال، وهو طائرة كيزيل إيلما الحربية من دون طيار".

وأكد أردوغان أن "شركة بايراكتار لم تحصل على أي أموال دعم من الحكومة، وتنجز كلّ مشاريعها بمصادرها الخاصة".

وأضاف: "خصوصية شركة بيرقدار، وما يميزها، هو أنها تنجز كل مشاريعها بالصناعات الدفاعية والعسكرية، برأسمالها الخاص، ولهذا هي تستحق كل الدعم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-18
11:30 | 2023-01-18
11:00 | 2023-01-18
10:30 | 2023-01-18
10:00 | 2023-01-18
09:30 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website