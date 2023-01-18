Advertisement

عربي-دولي

هكذا سقطت.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث تحطم المروحية الأوكرانية

Lebanon 24
18-01-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1029933-638096488670109890.png
Doc-P-1029933-638096488670109890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد أحد سكان بروفاري بمنطقة كييف بأن المروحية التي تحطمت اشتعلت بها النيران وهي لا تزال في الجو.
 

وأكد الشاهد أن المروحية احترقت في الجو ثم بدأت في السقوط، حيث حاول الطيار فيما يبدو، اختيار أصغر شيء ممكن لأن هناك مباني من طابقين، وبجوارها مبان من 10 طوابق.
Advertisement


وكان رئيس الإدارة العسكرية في كييف أوليكسي كوليبا، قد أفاد بتحطم مروحية في بروفاري بمنطقة كييف بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية.
 
 
ووفقا لأحدث البيانات، فقد أسفر تحطم المروحية عن مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين، فيما أصيب 29 شخصا من بينهم 15 طفلا.

من جانبه علق مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو بأن أسباب تحطم الطائرة ربما تعود للتخريب أو تعطل المعدات أو انتهاك قواعد السلامة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-18
11:30 | 2023-01-18
11:00 | 2023-01-18
10:30 | 2023-01-18
10:00 | 2023-01-18
09:30 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website