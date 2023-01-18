غوتيريش: العالم يواجه تحديات تتراكم مثل حادث تصادم متسلسل

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم في حال مؤسف بسبب عدد هائل من التحديات المترابطة، منها تغير المناخ والحرب الروسية في أوكرانيا التي تتراكم مثل السيارات في حادث تصادم متسلسل".

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وألقى غوتيريش برسالته في اليوم الثاني من تجمع النخبة لقادة العالم والمديرين التنفيذيين للشركات في منتجع دافوس السويسري.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن الجلسات اتخذت منعطفا كئيبا عندما انتشرت أنباء عن حادث تحطم مروحية في أوكرانيا أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولون آخرون.

وطلب رئيس المنتدى بورغ برنده، التزام الصمت لمدة 15 ثانية، ومسحت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، دموعها، ووصفت اليوم بأنه "يوم حزين آخر"، ثم قالت للحاضرين إنه "يمكننا أيضا تغيير هذا الوضع السلبي للأفضل".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كلمة مسجلة بالفيديو في الاجتماع، حيث يسعى الوفد الأوكراني الذي يضم زوجته لطلب المزيد من المساعدات، ومن ضمنها الأسلحة، من الحلفاء الدوليين لمحاربة روسيا.

وتحدث قبل وقت قصير من زيلينسكي المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا لإرسال دبابات لمساعدة أوكرانيا، وهو الزعيم الوحيد الذي حضر منتدى دافوس من مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقال غوتيريش إن أعلى مستويات الانقسام الجيوسياسي وانعدام الثقة منذ أجيال تقوض الجهود المبذولة لمعالجة المشاكل العالمية، والتي تشمل أيضا تزايد عدم المساواة، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة، والآثار المستمرة لجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد وغيرها الكثير. (الحرة)