اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا جرّت روسيا للحرب، مؤكداً أن "غرور المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة".



وقال بوتين: "أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية"، مضيفاً أنه "كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلمياً، لكن غرور قادتها كان كبيراً".

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وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة في دونباس".





ويأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة. (العربية)