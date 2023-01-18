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عربي-دولي

اجتماع خليجي في الإمارات بمشاركة الأردن ومصر

Lebanon 24
18-01-2023 | 09:30
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اجتمع قادة مصر والأردن وعمان والبحرين وقطر، بغياب السعودية والكويت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، حيث التقوا بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحضر الاجتماع سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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وكان اللقاء بعنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم".

وبحسب البيان الإماراتي، فقد استعرض الاجتماع "القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك".

وأكد المجتمعون "أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال بيان صادر عن وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبد الله شارك في "لقاء أخوي تشاوري بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد". (الحرة)

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