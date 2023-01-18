بوتين يتحدث عما حدث لوالدته أثناء حصار لينينغراد... وهذا ما قاله عن مصير شقيقه

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روى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض القصص العائلية الخاصة أثناء حصار لينينغراد في فترة الحرب الوطنية العظمى.وقال بوتين خلال مشاركته في فعاليات بمناسبة الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد في مدينة سانت بطرسبوغ: "لقد سرقوا بطاقة التموين الخاصة بوالدتي. جاءت للحصول على الخبز، فضربها أحدهم على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب. وانتهى الأمر".وكان بوتين كشف عام 2019 عن مصير أخيه قائلا: "لقد عثرت إدارة البحث على أخي الذي دفن في مدافن بيسكاريوف، لم يكن والداي يعرفان، أرسلوا لهما فقط قطعة من الورق كتب عليها أنه مات أثناء الحصار وهذا كل شيء. فقط خلال الحصار. أما إدارة البحث فقد قامت بالبحث حتى عثرت على الموقع الذي دفن فيه، لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا عمل جيد ونبيل". (روسيا اليوم)