أردوغان يلمح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 14 ايار

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ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا قد تجرى في 14 ايار، قبل شهر من الموعد المعلن سابقا.وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 حزيران المقبل، لكن مراقبين توقعوا تقريب الموعد.ولم يعلن أردوغان التاريخ المحدد للانتخابات المرتقبة، لكنه لمّح إلى أنها ستجرى في ذكرى مرور 73 عاما على فوز الحزب الديمقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.والأربعاء، قال إردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه "العدالة والتنمية" إن مندريس "قال في 14 ايار 1950: "كفى، الشعب سيقول كلمته.. وحقق الفوز في صناديق الاقتراع".وصرح الرئيس التركي "ستوجّه أمّتنا ردها على تحالف طاولة الستة (المعارض) في اليوم نفسه بعد 73 عاما". (روسيا اليوم)