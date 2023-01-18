مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: لا نساعد أوكرانيا من أجل مصلحتها فقط

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أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أن هزيمة أوكرانيا سيكون لها آثار عالمية تنعكس على الغرب وحلفائه الذين يساعدون كييف.وأضافت: "هذا سيكون له آثار بالنسبة لنا من حيث التفكير في رسوخ تحالفاتنا، وآثار بالنسبة لنا من حيث كيفية إدارتنا للأزمات في المستقبل".وتابعت: "نحن نساعد كييف ليس فقط من أجل أوكرانيا، بل من أجل مصلحتنا". (روسيا اليوم)