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عربي-دولي

مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: لا نساعد أوكرانيا من أجل مصلحتها فقط

Lebanon 24
18-01-2023 | 13:30
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أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أن هزيمة أوكرانيا سيكون لها آثار عالمية تنعكس على الغرب وحلفائه الذين يساعدون كييف.

وأضافت: "هذا سيكون له آثار بالنسبة لنا من حيث التفكير في رسوخ تحالفاتنا، وآثار بالنسبة لنا من حيث كيفية إدارتنا للأزمات في المستقبل".
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وتابعت: "نحن نساعد كييف ليس فقط من أجل أوكرانيا، بل من أجل مصلحتنا". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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