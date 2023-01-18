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عربي-دولي
البرازيل.. لولا دا سيلفا يعفي 13 عسكريا في إطار حملته لتطهير الأجهزة الأمنية
Lebanon 24
18-01-2023
|
14:15
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أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا من مناصبهم في إطار حملة التطهير التي أطلقها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد الفاشلة في برازيليا مطلع الشهر.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا بالعاصمة، حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
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ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البالغ من العمر 77 عاما عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين أمنه.
وكان الأخير قد أعلن الخميس الماضي عن إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وقال الرئيس اليساري "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب".
وشدد لولا "هذا يعني أن شخصا ما سهّل دخولهم". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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