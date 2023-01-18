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عربي-دولي

سيناريو مرعب لـ"كوفيد" في الصين.. الوفيات قد تصل عشرات الآلاف يومياً

Lebanon 24
18-01-2023 | 15:30
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من المرجح أن تشهد الصين ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 36 ألف حالة يومياً خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات فتكاً، وفقاً لتحليل محدث لأكبر تفشٍّ شهده العالم حتى الآن.
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وأضافت الأرقام المنقحة من شركة التنبؤ المستقلة "Airfinity Ltd" نحو 11000 حالة وفاة يومياً إلى تقديراتها في 29 كانون الاول، وهي قفزة تُظهر الوتيرة المذهلة لتفشي المرض ونقص المعلومات الواضحة حول كيفية انتشاره في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وقالت شركة الأبحاث البريطانية، إن التحديث استند إلى بيانات من مقاطعات الصين الإقليمية جنباً إلى جنب مع المعدلات التي شوهدت في الدول التي اعتمدت سياسة "صفر كوفيد" بعد أن رفعت القيود لأول مرة.

ومن المحتمل أن تشهد الصين "موجة كوفيد أطول وأكثر شدة"، ولن تكتفي بتكرار القمم والقيعان التي شوهدت من قبل في مناطق أخرى من العالم، حيث إن المهرجان التقليدي الذي يحتفل به ملايين الأشخاص العائدين إلى ديارهم للم شملهم مع عائلاتهم يغذي مستويات عالية من انتقال الفيروس، وفقاً لتحليلات شركة التنبؤات الصحية التي كانت تتعقب الوباء. (العربية)      

المصدر: العربية
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