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عربي-دولي

واشنطن قلقة إزاء مناورات روسيا وبيلاروس

Lebanon 24
18-01-2023 | 16:59
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أعربت واشنطن عن قلقها إزاء المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية الجارية في بيلاروس، ورجحت عدم مشاركة قوات بيلاروس في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أود القول إننا لم نر حتى الآن أي دليل على أن بيلاروس تعتزم أو تخطط أو تجري تحضيرات لدخول الأراضي الأوكرانية لمساعدة القوات الروسية".
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وفي الوقت ذاته أكد كيربي أن الولايات المتحدة قلقة إزاء المناورات العسكرية المشتركة لروسيا وبيلاروس. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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