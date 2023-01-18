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لافروف: أنقرة طلبت مساعدتنا للتطبيع مع دمشق

Lebanon 24
18-01-2023 | 17:00
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "تركيا تؤيد تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق"، مشيرا إلى أن "أنقرة طلبت مساعدة موسكو في ذلك".
وأوضح لافروف أن "موسكو تقوم بالتحضير لاجتماع ثلاثي، يضم وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا"، مضيفا أنه "يجري إعداد الاتصالات بهذا الشأن".
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كما ذكر أن "تركيا دعت إلى تطبيع العلاقات مع دمشق".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "مستعد للقاء نظيره السوري بشار الأسد"، مشيرا إلى أن "أردوغان طلب منا المساعدة، وعقد اجتماع لوزراء دفاع تركيا وسورية بوساطة روسية، ويجري التحضير لاجتماع وزراء الخارجية".
واتهم لافروف الغرب بأنه لا يريد عودة اللاجئين، مضيفا أن "مؤشرات المساعدات الإنسانية المقدمة لسورية هي من بين الأسوأ".
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