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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة درعي من الحكومة

Lebanon 24
18-01-2023 | 18:00
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قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بأن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب "شاس" الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة، كونه مداناً بالتهرّب الضريبي، بينما أشارت تقارير إلى أن "شاس" سيختار تعيين يانكي درعي، خلفاً لوالده في وزارة الداخلية.
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وأوردت المحكمة العليا في نص القرار، أن تعيين عضو الكنيست درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة: "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، 10 منهم رفضوا التوزير.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ الكنيست أواخر الشهر الماضي، في ثلاث قراءات، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم. وقالوا: "أصبنا بالصدمة والألم والحزن".

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