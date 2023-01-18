المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة درعي من الحكومة

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قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بأن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب "شاس" الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة، كونه مداناً بالتهرّب الضريبي، بينما أشارت تقارير إلى أن "شاس" سيختار تعيين يانكي درعي، خلفاً لوالده في وزارة الداخلية.وأوردت المحكمة العليا في نص القرار، أن تعيين عضو الكنيست درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة: "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".وتشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، 10 منهم رفضوا التوزير.