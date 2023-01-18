Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تقدم 125 مليون دولار لدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا

Lebanon 24
18-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1030093-638097059475903979.jpg
Doc-P-1030093-638097059475903979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها، في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يستقبل نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة واشنطن (الحرة)
lebanon 24
19/01/2023 12:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: المساعدات الأميركية لأوكرانيا تمكن الأوكرانيين من التصدي للغزو الروسي (الحرة)
lebanon 24
19/01/2023 12:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: نتطلع إلى اتفاقيات دائمة في فنزويلا تمهد الطريق لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة عام 2024
lebanon 24
19/01/2023 12:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد وزير الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": روسيا فقدت مصداقيتها كمورد موثوق للطاقة بسبب استخدامها الغاز سلاحا
lebanon 24
19/01/2023 12:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-01-19
04:30 | 2023-01-19
04:23 | 2023-01-19
04:00 | 2023-01-19
03:30 | 2023-01-19
03:12 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website