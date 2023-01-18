واشنطن تقدم 125 مليون دولار لدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها، في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.



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