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ما هي شروط المانيا قبل إرسال دباباتها إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
18-01-2023 | 23:30
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وضعت برلين شرطا قبل الموافقة على إرسال دبابات ألمانية الصنع إلى كييف، لمساعدتها في صد الهجوم العسكري الروسي المستمر منذ نحو 11 شهرا، وفق تقارير إعلامية متطابقة.

وقال مصدر في الحكومة الألمانية لوكالة "رويترز" إن برلين لن تسمح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دباباتها الخاصة".
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كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين ألمان، قولهم إن برلين "لن تسمح لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، ما لم توافق واشنطن على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع".

وقالت العديد من الحكومات الأوروبية إنها مستعدة لإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك بولندا وفنلندا والدنمارك، إذا حصلت على موافقة من برلين، رغم عدم تقديم أي طلب رسمي.

ويمتلك حلف الناتو أكثر من ألفي دبابة ليوبارد ألمانية الصنع.
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