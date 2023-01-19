سوليفان في إسرائيل لمناقشة ملفي إيران وحل الدولتين

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وصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وسط أحاديث عن تطورات في الملف النووي الإيراني وتعقيدات حكومة نتنياهو.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن مستشار الأمن القومي سيبحث في إسرائيل ملفي إيران وحل الدولتين وأضاف أن الولايات المتحدة، تسعى للمساعدة في تهدئة التوترات ولتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الامتناع عن التصعيد، مضيفا أن حل الدولتين هو هدف واشنطن لكن تحقيقه لن يكون قريبا.ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن المحادثات تهدف في المقام الأول إلى التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن سياساتها المتعلقة بالفلسطينيين وإيران وعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة وفقا لـ"أكسيوس".لكن الأزمة التي تواجه ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بما في ذلك الاحتجاجات على خطته لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى من المتوقع أن تظهر خلال اجتماعات سوليفان ولم تشر إدارة بايدن حتى الآن إلى أي مدى تريد التأثير في هذه القضية.ووصل سوليفان إلى إسرائيل بعد أن ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا تعيين أرييه درعي وهو حليف رئيسي لنتنياهو، كوزير رفيع المستوى في الحكومة.وأعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وضم الأراضي بطريقة تجعل حل الدولتين غير ذي صلة.