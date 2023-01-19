Advertisement

عربي-دولي

قتلى بحريق داخل ثكنة عسكرية بأرمينيا.. الأسباب مجهولة

Lebanon 24
19-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1030129-638097123117857773.jpg
Doc-P-1030129-638097123117857773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا، أن 15 جنديا لقوا حتفهم في حريق اندلع في ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة.

وأضافت في بيان مقتضب أن 3 جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق في ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة 3 عسكريين بحالة خطيرة".
Advertisement

قوات روسية

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين، لكن موقف أرمينيا المتشدد يمنع ذلك حتى الآن.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين بسبب إغلاق في الأسابيع الأخيرة للطريق الوحيد، الذي يتيح الوصول المباشر من أرمينيا إلى منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-01-19
04:30 | 2023-01-19
04:23 | 2023-01-19
04:00 | 2023-01-19
03:30 | 2023-01-19
03:12 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website