قتلى بحريق داخل ثكنة عسكرية بأرمينيا.. الأسباب مجهولة

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا، أن 15 جنديا لقوا حتفهم في حريق اندلع في ثكنة لإحدى وحدات القوات المسلحة.وأضافت في بيان مقتضب أن 3 جنود آخرين أصيبوا وحالتهم خطيرة.وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "بحسب المعطيات الأولية، أدى حريق في ثكنات سرية هندسية تابعة للوحدة العسكرية إلى مقتل 15 جنديا، وإصابة 3 عسكريين بحالة خطيرة".قوات روسيةمن جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين، لكن موقف أرمينيا المتشدد يمنع ذلك حتى الآن.وتصاعدت التوترات بين الدولتين بسبب إغلاق في الأسابيع الأخيرة للطريق الوحيد، الذي يتيح الوصول المباشر من أرمينيا إلى منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.