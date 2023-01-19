إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب

حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، الاتحاد الأوروبي من تداعيات إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.



وقال عبد اللهيان إن الاتحاد الأوروبي في حال أدرج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، سيكون مثل من "يحمل سلاحاً ويطلق النار نحو قدميه".

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