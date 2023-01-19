ما الذي قد يعنيه للمنطقة شراء إيران طائرات "سوخوي سو-35" الروسية؟

من المتوقع أن تتسلم إيران طائرات مقاتلة روسية متطورة من طراز "سوخوي سو-35" في وقت مبكر من الربيع، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية شهريار حيدري، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه بالإضافة إلى طائرات "سوخوي سو-35" الحربية، طلبت طهران معدات عسكرية أخرى من روسيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والمروحيات. إن تصريحات حيدري هي أول اعتراف رسمي بأن الإيرانيين يتوقعون استلام طائرات سو-35، كما يقول حميد رضا عزيزي، الخبير في الجغرافيا السياسية والأمن في الشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية".

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وتابع الموقع، "طلبت إيران شراء 24 طائرة من أكثر الطائرات الروسية تطوراً. ومع ذلك، على الرغم من الإعلانات المنتظمة، لم تؤكد روسيا بعد صحة هذه الصفقة. وقال عزيزي لموقع "ميدل ايست أي": "على الجانب الروسي، كانت هناك شائعات في الغالب من قنوات غير رسمية مثل "تليغرام"، حيث تتم مناقشة المعلومات المتعلقة بالمسائل العسكرية". وأضاف أنه على الجانب الإيراني، "لم يكن هناك تأكيد يذكر من قادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإسلامي". وقال عزيزي، على عكس التصريحات السابقة، فإن الحديث هذه المرة عن الطائرات المقاتلة "أكثر جدية". واضاف "هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تداول هذه التقارير ولم يكن هناك نفي من الجانب الروسي او الايراني"."

وأضاف الموقع، "كانت إيران واحدة من الدول القليلة، إن لم تكن الوحيدة، التي ساعدت روسيا عسكريًا في أوكرانيا. فمع التضاؤل السريع للمخزونات الروسية من الصواريخ، تحولت موسكو إلى إيران لتعطيل التقدم العسكري الأوكراني بشكل سريع وفعال، من حيث التكلفة وللحؤول دون خسارة المزيد من الأراضي. وتشير التقارير إلى أن روسيا اشترت عدة مئات من المسيّرات الإيرانية، وطلبت 1000 طائرة أخرى. وقال عزيزي إن الاتفاق الأخير - خاصة في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة، إذا تمت عملية البيع هذه - سيعني أن "التعاون العسكري الإيراني الروسي قد دخل في مرحلة جديدة تمامًا، غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين الجانبين"."

تغيير ميزان القوى

وبحسب الموقع، "في الماضي، كانت روسيا حذرة من منح إيران تفوقًا عسكريًا في المنطقة. وقال عزيزي: "سياسة روسيا في الشرق الأوسط كانت دائما قائمة على الحفاظ على التوازن بين إيران وخصومها، مثل السعودية وإسرائيل والآخرين". في حين أن إيران وروسيا تربطهما علاقات جيدة منذ فترة طويلة كما وتميزت علاقتهما بالشراكة في الحرب السورية على مدار العقد الماضي، فإن عزلة موسكو العالمية على أوكرانيا تقود العلاقة إلى منطقة مجهولة لم نشهد لها مثيلاً من قبل، نظرًا لاعتماد روسيا المتزايد على إيران. وقال عزيزي: "الشيء الوحيد الذي تفتقر إليه إيران فعليًا في المجال العسكري وهي بحاجة ماسة إلى تحديثه هو قوتها الجوية، بسبب نقص الطائرات المقاتلة المتقدمة"."

وتابع الموقع، "أدى الافتقار إلى القوة الجوية في المقام الأول إلى تقدم المسيّرات والصواريخ الإيرانية في العقود الأخيرة. إن عدد الطائرات المشاركة في الصفقة سيلبي بشكل جزئي فقط الاحتياجات الأمنية لإيران. وأضاف عزيزي "يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا أن عدد الطائرات المقاتلة التي قد تزودها روسيا لإيران ليس كبيرا جدا". وتابع قائلاً: "لذلك، فهي ليست دفعة كبيرة للقوة الجوية الإيرانية". ومع ذلك، قد تعني الصفقة أن روسيا قد تتعاون بشكل متزايد مع إيران بشأن القضايا الإقليمية، أو قد تؤدي إلى تحوط دول المنطقة ضد العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين الجانبين. وبحسب عزيزي "سينتج عن ذلك بالتأكيد تغييرات في الطريقة التي يُنظر بها إلى موسكو ومعاملتها".

وختم بالقول: "مهما كانت مزايا التقارير المتعلقة بطائرات "سوخوي سو-35" المقاتلة، فمن الواضح أن كلا الجانبين يعملان على رفع مستوى تعاونهما العسكري"."