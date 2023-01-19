ماذا لو عرقلت تركيا انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو؟

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من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن هذا الأسبوع. هناك توقعات ضئيلة بين المراقبين بأن الزيارة ستحل أيا من القضايا العالقة في علاقة ثنائية مضطربة بشكل متزايد، مع بقاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعيدة عن أنقرة بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات الدافئة المتزايدة للدولة الأوراسية مع موسكو.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، أعادت تركيا التأكيد على موقفها الذي لا هوادة فيه بشأن دعوات الناتو المشحونة لكل من السويد وفنلندا، مما يمهد الطريق لمواجهة مع تداعيات خطيرة طويلة الأجل على كل من أنقرة والتحالف. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أنقرة "ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على محاولة السويد الانضمام إلى الناتو إلى أن تتم معالجة كل مخاوف تركيا. وأضاف: "لدينا مشكلة تتعلق بالوقت إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الحلف قبل قمة الناتو في حزيران"، مشيراً إلى أن النظام القضائي السويدي يجب أن يغير تعريفه القانوني للإرهاب لتركيا لرفع معارضتها لانضمام ستوكهولم، الأمر الذي يتطلب موافقة بالإجماع من كافة الدول الأعضاء".وتابع الموقع، "قدمت ستوكهولم وهلسنكي في وقت واحد طلبات للانضمام إلى التحالف في أيار 2022، مستشهدين بالحقائق الأمنية الجديدة التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط. وقد تم تأجيل عملية انضمامهما، التي أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الصيف الماضي أنها ستكون الأسرع في تاريخ الحلف، إلى أجل غير مسمى وسط اعتراضات تركية لم يتم حلها. وقال مسؤولون في أنقرة إن البلدين الاسكندنافيين واصلا إيواء المسلحين الأكراد، مع إصرار أردوغان على أن محاولات انضمامهما لا يمكن أن تمضي قدمًا حتى يوافقا على تسليم الأشخاص المطلوبين من قبل السلطات التركية بتهم الإرهاب. ومع ذلك، رفضت المحاكم السويدية والفنلندية العديد من طلبات التسليم، بما في ذلك طلب يتعلق بالصحفي المنشق المنفي بولنت كينيس".وأضاف الموقع، "وشجب تشاووش أوغلو الرفض ووصفه بأنه تطور "سلبي للغاية"، وأصر على أن البلدين الاسكندنافيين لم يتخذا خطوات كافية للوفاء بشروط تركيا الصارمة لتخليص اعتراضها على انضمامهما. وقال: "لم نعد نريد سماع كلمات جيدة من السويد وفنلندا، نريد أن نرى خطوات ملموسة". وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في وقت مبكر من العام الجديد إن بلاده فعلت كل ما في وسعها لمعالجة مخاوف أنقرة حتى مع استمرار المسؤولين الأتراك في الإصرار على أن ستوكهولم لم تفعل ما يكفي تقريبًا. ووصلت التوترات بشأن محاولة السويد للإنضمام لحلف شمال الأطلسي إلى ذروتها بعد أن ظهرت لقطات الأسبوع الماضي لدمية أردوغان معلقة على عمود إنارة في ستوكهولم، مما أثار رد فعل غاضب من المسؤولين الأتراك. وقال كالين، بحسب قناة "الجزيرة"، "ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تتقدم عملية عضوية الناتو"."وبحسب الموقع، "لا يبدو أن الدولتين الاسكندينافيتين أقرب إلى إبرام صفقة انضمام مع تركيا اليوم مما كانا عليه قبل أكثر من نصف عام عندما بدأت المحادثات. ويقول الخبراء الأتراك إنه من غير المرجح أن تتخلى أنقرة عن معارضتها لتوسيع الناتو إلا بعد انتخابات حزيران في تركيا، حيث يواجه أردوغان تحديًا صارمًا لإعادة انتخابه ضد تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب. وأشار آخرون إلى أن مطالب تركيا بتسليم المطلوبين هي واجهة للحصول على تنازلات أكبر تسعى لاستخراجها من الولايات المتحدة - وهي بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 بقيمة 20 مليار دولار. على الرغم من أن إدارة بايدن أشارت إلى أنها تعتزم إعطاء الضوء الأخضر للاتفاق، إلا أن عضوًا ديمقراطيًا واحدًا على الأقل في مجلس الشيوخ وهو بوب مينينديز، تعهد بمنعها".وتابع الموقع، "يمكن للمأزق الحالي بشأن توسيع حلف الناتو أن ينتهي بعدة طرق خلال الأشهر المقبلة. على الرغم من أنه لا يزال من غير المحتمل أن تؤدي المواجهة المبشار بين الأطراف إلى مغادرة تركيا أو طردها من الناتو، إلا أنها ستهز وحدة الحلف في لحظة خطيرة للأمن الأوروبي. وتأتي تصرفات تركيا في إعاقة توسع الناتو كجزء من جهود أردوغان الأكبر لرسم ما يعتبره مسارًا للسياسة الخارجية المستقلة بين روسيا والغرب. رفضت أنقرة استراتيجية الضغط الأقصى ضد الكرملين التي تبنتها قيادة الناتو ومعظم الدول الأعضاء ردًا على الغزو الروسي، وبدلاً من ذلك وضعت نفسها كوسيط محايد بين موسكو وكييف".وأضاف الموقع، "يشكل الصراع نوعًا من التناقض بالنسبة لأنقرة. أردوغان ملتزم بتسهيل إنهاء تفاوضي للحرب واقترب أكثر من أي شخص آخر من القيام بذلك، وفقًا لتقارير من قمة أنطاليا الفاشلة في آذار. ومع ذلك، فإن الحرب بالتحديد هي التي مكّنت تركيا بدرجة من النفوذ الدولي التي لم يكن من الممكن تحقيقها لولا ذلك. يبقى أن نرى إلى أي مدى سيسعى خليفة أردوغان إلى مواصلة رؤيته الطموحة، كما أنه ليس من الواضح كيف سيغير الانتقال الحتمي إلى مشهد ما بعد حرب أوكرانيا الضرورات الاستراتيجية التي تواجه تركيا".وختم الموقع، "كانت الحرب حافزًا للتغيير الجيوسياسي، مما دفع كل من الناتو وتركيا إلى اتباع سياسات لا يمكن تصورها في وقت السلم. لا تزال قصة هذه التحولات، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسار الحرب ونتائجها النهائية، قيد الكتابة".