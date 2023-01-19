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عربي-دولي
زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة بشأن تحطم مروحية وزير الداخلية
Lebanon 24
19-01-2023
|
04:00
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التحقيق يدرس "فرضيات" عدة بشأن تحطم مروحية ما أودى إلى بحياة وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصاً آخر قرب كييف.
وأوضح زيلينسكي عبر الفيديو أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن "التحقيق جارٍ. يتمّ دارسة نظريات عدة ولست مخولاً بالتحدث عن الفرضيات المختلفة حتى انتهاء التحقيقات".
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