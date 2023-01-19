Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: التحقيق يدرس "فرضيات" عدة بشأن تحطم مروحية وزير الداخلية

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1030168-638097195882414970.jpg
Doc-P-1030168-638097195882414970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التحقيق يدرس "فرضيات" عدة بشأن تحطم مروحية ما أودى إلى بحياة وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصاً آخر قرب كييف.

وأوضح زيلينسكي عبر الفيديو أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن "التحقيق جارٍ. يتمّ دارسة نظريات عدة ولست مخولاً بالتحدث عن الفرضيات المختلفة حتى انتهاء التحقيقات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-01-19
08:30 | 2023-01-19
08:00 | 2023-01-19
07:30 | 2023-01-19
07:00 | 2023-01-19
06:30 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website