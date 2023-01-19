المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2022

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعاً بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.



وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.

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