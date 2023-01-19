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عربي-دولي

المكسيك تعثر على 269 مهاجراً في مقطورة قرب حدودها الجنوبية

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:00
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قال المعهد الوطني المكسيكي للهجرة إن السلطات عثرت على 269 مهاجراً من أميركا الوسطى والجنوبية متكدسين في مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضاف المعهد في بيان أن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة بمدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة السائق بعد محاولته الفرار.
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يمر العديد من المهاجرين عبر توستا في رحلتهم هرباً من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية. وكانت المدينة موقعاً لحوادث مميتة، بما في ذلك سقوط أكثر من 50 مهاجراً معظمهم من أميركا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حاد.
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