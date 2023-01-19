Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الألماني الجديد: لسنا طرفا في الصراع في أوكرانيا لكننا سنواصل دعمها

Lebanon 24
19-01-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1030269-638097308065854402.png
Doc-P-1030269-638097308065854402.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، في أول خطاب له، اليوم الخميس، إن ألمانيا ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا، لكنها ستواصل تدعم كييف بالإمدادات العسكرية.

وأوضح الوزير أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع، لكننا ما تأثرنا بهذه الحرب".
Advertisement

ووفقا له، فإن الوضع مختلف جدا عما كان عليه قبل عام، ومن الضروري جعل البوندسفير (الجيش الألماني) قويا الآن"، مشيرا كذلك إلى ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال  بيستوريوس في حديث لمجلة "شبيغل"، إن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر في أوكرانيا.

تتزامن هذه التصريحات مع تقارير إعلامية عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على ألمانيا، خاصة بعد تردد برلين في تسليم كييف دبابات "لوبارد".

وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، أن الناتو يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا وأن بلاده بين الدول الرائدة في دعم أوكرانيا. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-01-19
08:30 | 2023-01-19
08:00 | 2023-01-19
07:30 | 2023-01-19
06:30 | 2023-01-19
06:00 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website