رئيس كازاخستان حل البرلمان ودعا إلى انتخابات في 19 آذار

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 آذار، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة، كما افادت وكالة "فرانس برس".

وقال في مرسوم رئاسي :"قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان وتحديد انتخابات مبكرة في 19 آذار 2023". (الميادين)

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