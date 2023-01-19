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عربي-دولي

الخارجية العراقية: مقتل 4 مواطنين إثر إطلاق النار على سيارتهم في تركيا

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:00
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 4 مواطنين إثر إطلاق النار على سيارتهم في تركيا، مؤكدة أنها تتابع الأمر مع أنقرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن "سفارة العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على سيارة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين"،
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وأفاد بأن "الحادث أدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر"، مؤكدا "متابعة الحادث مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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