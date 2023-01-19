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عربي-دولي

جريمة مروّعة في المكسيك... طفل يقتل صديقه بمسدس حربيّ!

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:30
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قتل طفل في العاشرة طفلاً آخر يبلغ 11 سنة في المكسيك، بعدما أطلق النار عليه لأنّه فاز في إحدى ألعاب الفيديو، على ما أفادت وسائل إعلام مكسيكية.


ونقلت صحيفة "ريفورما" اليومية عن والدة الضحية قولها خلال جنازة ابنها: "لا أريد سوى شيء واحد فقط، وهو مساعدتي لتحقيق العدالة، لأنّ ابني مات بسبب خطأ اقترفه والدا الطفل الذي قتل ابني".
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وأشارت إلى أنّ والدَي الجاني يتحملان مسؤولية ما حصل لأنّهما كانا يتركان "مسدساً على الطاولة" في منزلهما. (سكاي نيوز)




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