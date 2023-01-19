كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد

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دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي، ذاكرة 12 دولة بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز "ليوبارد" تطالب بها كييف منذ فترة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك: "نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق ان قدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكان، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير" (العربية)