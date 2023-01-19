Advertisement

عربي-دولي

كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1030282-638097338793820223.jpg
Doc-P-1030282-638097338793820223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي، ذاكرة 12 دولة بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز "ليوبارد" تطالب بها كييف منذ فترة، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
Advertisement

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك: "نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق ان قدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكان، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير" (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-01-19
11:30 | 2023-01-19
11:00 | 2023-01-19
10:30 | 2023-01-19
10:00 | 2023-01-19
09:00 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website